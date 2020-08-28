Башар Асад получил тайное послание из Вашингтона и Эр-Рияда

Сирийский президент Башар Асад принял в Дамаске посланника — Фалеха аль-Файяда, бывшего советника премьер-министра Ирака по вопросам нацбезопасности, руководителя иракского ополчения «Хашд аш-Шааби», объединяющего более чем 70 вооружённых фракций, некоторые из которых парадоксальным способом вошли в состав регулярных соединений армии САР. Политик периодически выполняет «деликатные» миссии и не раз встречался с представителями российского силового блока — для обсуждения поставок средств ПВО в Ирак и ситуации на сирийско-иракской границе. В этот раз Фалеха аль-Файяда подозревают в ретрансляции Дамаску сообщения из Эр-Рияда и Вашингтона.
Визит Фалеха аль-Файяд — первая поездка иракского деятеля после формирования нового правительства во главе с премьер-министром Мустафой аль-Каземи, имеющим устойчивую репутацию компромиссной фигуры между Ираном и США. Иракское информационное агентство INA коротко процитировало заявление офиса аль-Файяда, в котором говорилось, что глава «Хашд аш-Шааби» «прибыл в Дамаск и
Однако региональные наблюдатели небезосновательно сомневаются, что в этот раз переданное сообщение связано только с темой безопасности двух стран. Сирийско-иракские контакты происходят постоянно на уровне послов и министров. Кроме того, Россия, Иран, Ирак и Сирия взаимодействуют в рамках так называемой малой контртеррористической коалиции с координационным центром в Багдаде,
Поездка аль-Файяда в САР прошла на фоне нескольких событий, которые, очевидно, имеют прямое отношение к содержанию переданного послания.
Во-первых, 25 августа
Во-вторых, 20 августа глава иракского кабмина, занявший этот пост три месяца назад, был принят в Вашингтоне президентом Дональдом Трампом: в повестке были как вопросы американского контингента, который заметно сократил своё присутствие в Ираке, сконцентрировавшись в автономном курдском регионе, так и вопросы балансирования Багдада между соседним шиитским Ираном и его региональными оппонентами.
В-третьих, сразу после визита аль-Файяда в Дамаск в Багдад
Региональные игроки заинтересованы в том, чтобы силовики Ирака грамотно инициировали правительственные комиссий для инспекций мест дислокации отрядов «Хашд аш-Шааби», что позволит повысить прозрачность их действий и даст возможность оперировать реальными данными о попытках Ирана вооружить эти силы ракетами меньшей и средней дальности, — подчеркнул источник NEWS.ru, отметив постоянный транзит иракского ополчения через сирийско-иракскую границу.
По мнению экспертов,
По некоторым данным, аль-Файяд уже давно стал выполнять роль связующего звена между Эр-Риядом и Дамаском, поскольку Саудовская Аравия, в отличие от ОАЭ, не спешит официально восстанавливать отношения с сирийским режимом, но старается быть вовлечена во все переговорные треки. Впрочем, есть и более прозаичная версия — аль-Файяд выступает связующим звеном в координации действий между Асадом и аль-Каземи как по выводу из Сирии отрядов, представляющих фракции «Хашд аш-Шааби», так и по сохранению в САР групп, которые обеспечивают функционирование «экономических переходов, выходящих за рамки введённых санкций».
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