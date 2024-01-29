«Война новой категории»: Баранец назвал последствия удара США по Ирану Баранец: если США свяжутся с Ираном, это будет война новой категории

Фото: U.S. Air Force/Edgar Grimaldo

Если США свяжутся с Ираном, то это будет война новой категории, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Однако, по его словам, трудно понять позицию Вашингтона после того, как был нанесен удар по одной из американской баз, которая контролирует крупные нефтехранилища. Сейчас США переваривают это и думают, что делать дальше, считает он.

В Пентагоне чешут репу, США работают сразу на несколько фронтов: украинский, израильский, хуситский. А тут назревает еще один фронт. Приходится одной попой сидеть сразу на четырех стульях. Даже при могучем военном бюджете США это очень накладно, — говорит он.

Эксперт считает, что США призовут на помощь коалицию по НАТО. Однако если все же они свяжутся с Ираном, то это уже будет война новой категории. Баранец напоминает, что Тегеран обладает одной из сильнейших армий в регионе, у него также есть ядерное оружие. Более того, в регионе уже формируется коалиция из стран, выступающих против США.

Сто раз [президенту США Джо] Байдену и [главе Пентагона Ллойду] Остину нужно подумать, чтобы принимать такое решение. Я склоняюсь к тому, что, возможно, последуют отдельные американские удары, но они будут грозить новой головной болью. <...> Американцы похожи на медведя, который залез на пасеку со многими кусачими пчелами. Я думаю, будут частичные американские ответные удары, а если разразится массированный удар, это еще один антиамериканский фронт, — говорит обозреватель.

Ранее журналист из США Такер Карлсон назвал душевнобольными сенаторов от штата Техас Джона Корнина и от штата Южная Каролина Линдси Грэма. Так он прокомментировал заявление законодателей, которые призвали атаковать Иран в ответ на удар по военной базе США.