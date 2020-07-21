«Баас» совместно с союзом партий победила на парламентских выборах в Сирии

https://static.news.ru/photo/91428f2c-cb8b-11ea-a667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

Государственное телевидение Сирии сообщило о победе на выборах в Народный совет САР партий из блока «Народное единство» во главе с партией действующего президента «Баас».

Согласно результатам голосования, объединению удалось занять более 180 парламентских мест из 250. По данным избирательных участков, на выборах проголосовали около 33,173% населения — это приблизительно 6,2 миллиона человек.

Выборы в Народный совет Сирии состоялись 19 июля 2020 года. За место в парламенте боролись около 1,6 тысячи кандидатов. Выборы проходили по правилам, согласно которым каждый имеет право голосовать исключительно на месте своего постоянного проживания. Согласно законодательству, граждане страны не могут принять участие в голосовании.

NEWS.ru ранее писал, что Соединённые Штаты не признают парламентские выборы в Сирии. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.