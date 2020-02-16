https://static.news.ru/photo/71c69100-50d1-11ea-a8f8-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад Фото: kremlin. ru/Global Look Press

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад принял в Дамаске спикера парламента Ирана Али Лариджани.

Как передаёт информагенство SANA, в ходе общения Асад заявил, что в провинции Идлиб террористы удерживают в заложниках и используют в качестве живого щита мирных граждан. По словам сирийского президента, боевиков поддерживают некие «враждебные Сирии государства». Асад подчеркнул, что народ Сирии готов освободить всю территорию страны от террористов.

Правительственные войска Сирии с 25 января проводят военную операцию в Идлибе после срыва боевиками соглашения о прекращении огня в северной зоне деэскалации. К настоящему моменту армия вернула контроль над более 50% территории Идлиба.

Как ранее сообщал NEWS.ru, боевики использовали в боях с правительственными войсками Сирии трофейный танк Т-90 российского производства.