Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад принял в Дамаске спикера парламента Ирана Али Лариджани.
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Правительственные войска Сирии с 25 января проводят военную операцию в Идлибе после срыва боевиками соглашения о прекращении огня в северной зоне деэскалации. К настоящему моменту армия вернула контроль над более 50% территории Идлиба.
Как ранее сообщал NEWS.ru, боевики использовали в боях с правительственными войсками Сирии трофейный танк Т-90 российского производства.
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