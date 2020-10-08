Асад осудил взаимодействие РФ, США и Турции в Идлибе

https://static.news.ru/photo/dc5a76a2-097d-11eb-90ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azalden Idlib / INA Photo Agency/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад не считает эффективным взаимодействие России, Соединённых Штатов и Турции в сирийском Идлибе.

Если бы это было эффективно, нам не пришлось бы совсем недавно начать боевые действия во многих районах Алеппо и Идлиба, потому что турецкий режим должен был убедить террористов покинуть этот район и дать возможность сирийской армии, сирийскому правительству и учреждениям взять его под контроль, — сообщил РИА Новости глава государства.

Он подчеркнул, что Анкара постоянно берёт на себя одно и то же обязательство, но так и не выполнила ни одного из своих обещаний.

Но давайте посмотрим. У них ещё есть шанс оказать давление на террористов. Чтобы они ушли с севера в Идлибе. Это их последнее обязательство по соглашению с российской стороной, однако они его так и не выполнили, — добавил Асад.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал начать новую военную операцию в Сирии, если курдские формирования не покинут север республики. Политик напомнил, что Анкара, разрушив террористический коридор, который пытались построить вдоль Турции, показала, что «сирийские братья не одиноки». По его словам, Турция не потерпит шагов, которые могут привести к «гуманитарной катастрофе» в сирийском Идлибе.

Власти Турции проводили операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии с 9 октября 2019 года. Целями кампании Анкара называет борьбу с террористами и создание буферной зоны безопасности, где смогут разместиться беженцы. Основным противником турецких военных в регионе стали курдские военизированные формирования, писал NEWS.ru.