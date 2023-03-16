Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в Сирии

Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в его стране. По его словам, оно не должно быть временным и ограничиваться борьбой с терроризмом, передает РИА Новости.

Сирийский лидер отметил, что сегодня сверхдержавы не могут защищать себя или играть подобающую роль на мировой арене, находясь только внутри своих границ. Они должны делать это за пределами своих рубежей через союзников в мире или при помощи баз. Российское же присутствие в Сирии связано с балансом сил в мире и не должно быть временным.

Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо, это послужит этой идее, — заявил президент.

Ранее Асад в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий землетрясения и выразил поддержку спецоперации на Украине, которая направлена «против старых и новых нацистов». Он заявил, что Запад раньше укрывал на своих землях нацистов, а сейчас поддерживает их открыто. Путин в свою очередь отметил, что Россия помогает Сирии как настоящим друзьям.