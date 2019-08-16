В Иране закончились работы по созданию зенитно-ракетного комплекса «Bavar-373» («Вера-373»), о проектировании которого сообщалось ещё несколько лет назад. Как сообщает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на министерство обороны страны, ЗРК будет представлен уже на следующей неделе. Предполагается, что его презентация будет приурочена ко Дню оборонной промышленности, который отмечается 22 августа. Изначально Тегеран взялся за разработку собственных средств противовоздушной обороны, чтобы не быть зависимым от международных санкций, коснувшихся, в частности, закупок российских С-300. Хотя Москва в итоге и поставила исламской республике свои системы, их всё равно недостаточно для иранских нужд.
Контракт на поставку российских С-300, которые сейчас состоят на вооружение у исламской республики, был заключён ещё в 2007 году. Однако в 2011-м Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по выполнению четвёртой санкционной резолюции СБ ООН в отношении Ирана, и действие соглашения было приостановлено. В 2015-м году президент России Владимир Путин снял запрет на поставки С-300 Тегерану, а в 2017-м ЗРК был успешно испытан на иранской территории. Однако тогда же военное руководство исламской республики заявило, что сможет обойтись и без российских систем ПВО и даже анонсировало создание «Bavar-373» к середине 2016-го. Очевидно, к смещению сроков привело возросшее санкционное давление.
По данным минобороны Ирана, новый комплекс «Bavar-373» по своим характеристикам аналогичен российским С-300 и способен поражать цели в радиусе 200 км на максимальной высоте до 27 километров. Как отметил в разговоре с News.ru военный эксперт Юрий Лямин, представленные в иранских СМИ данные вполне похожи на реальные и, очевидно, Тегеран возлагает серьёзные надежды на собственные ЗРК.
Примечательно, что всего два месяца назад секретарь иранского высшего совета по национальной безопасности Али Шамхани рассказал о готовности его страны рассмотреть возможность закупок в будущем и российских С-400 («Триумф»). Дальше этого заявления дело пока не пошло, хотя некоторые СМИ и растираживали новость о том, что Москва якобы сразу отказала Тегерану в продаже ЗРС. Позднее иранская сторона заявила, что с официальным запросом к России по этому поводу не обращалась, а, значит, и отказа быть не могло. Сама по себе перспектива продажи «Триумфов» исламской республике выглядит не такой уж фантастической, учитывая недавние изменения в риторике Москвы по отношению к Тегерану: если раньше Иран упоминался российскими политиками в лучшем случае как партнёр, то теперь речь идёт уже о союзнических отношениях.