В Иране закончились работы по созданию зенитно-ракетного комплекса «Bavar-373» («Вера-373»), о проектировании которого сообщалось ещё несколько лет назад. Как сообщает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на министерство обороны страны, ЗРК будет представлен уже на следующей неделе. Предполагается, что его презентация будет приурочена ко Дню оборонной промышленности, который отмечается 22 августа. Изначально Тегеран взялся за разработку собственных средств противовоздушной обороны, чтобы не быть зависимым от международных санкций, коснувшихся, в частности, закупок российских С-300. Хотя Москва в итоге и поставила исламской республике свои системы, их всё равно недостаточно для иранских нужд.

Контракт на поставку российских С-300, которые сейчас состоят на вооружение у исламской республики, был заключён ещё в 2007 году. Однако в 2011-м Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по выполнению четвёртой санкционной резолюции СБ ООН в отношении Ирана, и действие соглашения было приостановлено. В 2015-м году президент России Владимир Путин снял запрет на поставки С-300 Тегерану, а в 2017-м ЗРК был успешно испытан на иранской территории. Однако тогда же военное руководство исламской республики заявило, что сможет обойтись и без российских систем ПВО и даже анонсировало создание «Bavar-373» к середине 2016-го. Очевидно, к смещению сроков привело возросшее санкционное давление.

По данным минобороны Ирана, новый комплекс «Bavar-373» по своим характеристикам аналогичен российским С-300 и способен поражать цели в радиусе 200 км на максимальной высоте до 27 километров. Как отметил в разговоре с News.ru военный эксперт Юрий Лямин, представленные в иранских СМИ данные вполне похожи на реальные и, очевидно, Тегеран возлагает серьёзные надежды на собственные ЗРК.

Иран уже много лет ведёт проект по созданию своей зенитно-ракетной системы большой дальности «Bavar-373» и, насколько известно, в последнее время проводились её испытания. Так что предполагаемое в ближайшие дни официальное представление данной системы можно будет назвать ожидаемым событием. Ресурсы и технические возможности у иранцев есть, в частности, ранее в стране уже создали и запустили в производство собственные ЗРК средней дальности, один из которых, к примеру, как раз недавно сбил американский беспилотник RQ-4A BAMS-D в районе Ормузского пролива. Сейчас в составе иранских сил ПВО есть два типа ЗРС большой дальности ПВО. Это поставленные несколько лет назад четыре дивизиона российских ЗРС С-300ПМУ-2, а также устаревшие ЗРС С-200ВЭ. Подобных сил недостаточно для прикрытия такой большой страны, как Иран, поэтому в Тегеране большие надежды возлагают на собственную новую систему. Юрий Лямин военный эксперт

Примечательно, что всего два месяца назад секретарь иранского высшего совета по национальной безопасности Али Шамхани рассказал о готовности его страны рассмотреть возможность закупок в будущем и российских С-400 («Триумф»). Дальше этого заявления дело пока не пошло, хотя некоторые СМИ и растираживали новость о том, что Москва якобы сразу отказала Тегерану в продаже ЗРС. Позднее иранская сторона заявила, что с официальным запросом к России по этому поводу не обращалась, а, значит, и отказа быть не могло. Сама по себе перспектива продажи «Триумфов» исламской республике выглядит не такой уж фантастической, учитывая недавние изменения в риторике Москвы по отношению к Тегерану: если раньше Иран упоминался российскими политиками в лучшем случае как партнёр, то теперь речь идёт уже о союзнических отношениях.