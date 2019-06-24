В Академии Федеральной службы охраны (ФСО) России получили новую технологию выяснения правдивости сведений — способ определения истинности речевой информации. Разработка имеет прямое отношение к когнитивной психологии и психофизиологии человека. Помимо оперативности, она повышает точность оценки достоверности сообщаемой информации, а также позволяет изучать её дистанционно. В деталях разбирался News.ru.

Детектор правды не требует процессуального оформления в судопроизводстве и даже получения согласия испытуемого. Технология разработана для проведения кадровой работы, скрининговых проверок и служебных расследований.

Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Новый способ обещает стать правдивее полиграфа

Сейчас для определения истинности сообщения чаще всего используют полиграф (детектор лжи), а также метод анализа речевой активности человека. Однако эти популярные методы не всегда доступны или сталкиваются с ограничениями на практике.

Несмотря на постоянную потребность в установлении объективной истины, на настоящий момент не существует надёжного способа реализации указанной функции при обработке речи, — сетуют разработчики технологии.

Специалисты Академии ФСО отмечают, что у систем диагностики лжи по параметрам невербального поведения большое будущее.

Перспективность этого направления доказана результатами научных исследований. Полиграф сможет помочь только при условии комфортного температурного режима для испытуемого, хорошей шумоизоляции, оптимальной влажности. Кроме того, необходимо добровольное согласие на исследование. Стоит учитывать и соматические заболевания человека, возможные психические расстройства. В свою очередь метод анализа речевой активности тесно связан с индивидуальными параметрами речи человека. Например, психологи обязаны учитывать акцент и диалекты, однако это происходит не всегда. Более того, базы данных с речевыми сигналами испытуемых в разных эмоциональных состояниях зачастую попросту отсутствуют. Отсюда и невысокая точность популярных методов в ходе проверок и служебных расследований.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Разработки систем по считыванию невербальных средств коммуникации ведутся во многих странах мира, в частности, в США. Как правило, это различные компьютерные речевые стресс-анализы, статистические исследования акустических параметров речи. Такие системы обрабатывают различные эмоциональные сигналы, исходящие от человека, сравнивая их с речевыми моделями. Часть из них громоздка и неэкономична, другие занимают слишком много времени.

Технология учитывает оговорки, заикание и причмокивания

Способ определения истинности речевой информации состоит из нескольких этапов. Сперва специалисты изучают испытуемого по материалам личных дел, служебным характеристикам и т. д. Также выявляют характерные для человека вербальные и невербальные компоненты речи. Затем разрабатывают программу интервью.

Беседа состоит из нейтральных (не касаются проверяемой темы) и контрольных (отражают обсуждение проблем социально неодобряемого поведения) вопросов. В ходе интервью специалисты анализируют ответы человека, регистрируют параметры его вербального и невербального поведения и изучают динамику выбранных параметров.

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Для исследования используют четыре группы реакций. Первая — просодика: громкость, высота голоса, дисфония, особенности темпа и произнесения отдельных слов и выражений. Затем экстралингвистика: латентный период перед ответом, паузы хезитации (вызванные волнением или косноязычием), форсированное дыхание, эмоциональные проявления. Также специалисты учитывают вербальные признаки: оговорки, проговорки, итерации (повторы), асемантические единицы речи. Четвёртая группа реакций — особенности речевой артикуляции: заикание, функциональная дислалия (нарушение произношения), дизартрия (нарушение речи).

Специалисты делают вывод об истинности или ложности информации, сопоставляя показатели нейтральной темы с контрольным блоком вопросов. Вывод о достоверности информации формулируют, когда количество параметров составляет не менее 60% с подтверждённой тенденцией в реагировании.

По словам специалистов, при сокрытии истины у испытуемого отмечается «отчётливая картина» практически по всем группам признаков. В частности, повышается громкость голоса и понижается тон голоса при ответах на проверочные вопросы по сравнению с контрольными, меняется общая скорость речи, появляются покашливания и причмокивания. Всё это свидетельствует о сокрытии информации.

Результат получают непосредственно во время интервью, автоматически обрабатывая информацию. В частности, экспериментальные тексты детектора правды составили 3–4 минуты.