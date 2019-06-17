https://static.news.ru/photo/527366e0-9103-11e9-aba1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пожилые люди, регулярно, но в умеренных количествах употребляющие вино, отличаются от своих непьющих сверстников более развитыми когнитивными способностями. К такому выводу пришли учёные из университета Осаки в Японии.

В продолжавшемся около двух лет исследовании участвовали свыше 1200 жителей префектуры Хёго в возрасте 76–86 лет, пишет газета Asahi .

Специалисты изучали привычки в еде и алкогольных напитках, а также проверяли различными способами работу мозга. Из 1150 наблюдавшихся были выделены 67 человек, обладавших наиболее развитыми умственными способностями. Все они регулярно выпивали красное вино.

Исходя из полученных результатов, эксперты предположили, что умеренные дозы креплёного вина помогают поддерживать мозг в «тонусе», действуя как антиоксидант и выводя вредные вещества из организма.

Другие алкогольные напитки (пиво и сакэ) такого положительного эффекта не продемонстрировали. При этом исследователи установили, что у пожилых людей, употребляющих спиртное в любом виде примерно раз в неделю, мозг работает лучше, чем у трезвенников.

Однако, как заявил один из соавторов исследования Юя Акаки, необходимы дополнительные исследования, поскольку «вино также может предотвращать развитие слабоумия».

Есть также мнение, что любители вина в принципе больше интересуются своим здоровьем и благополучием, — добавил специалист.

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