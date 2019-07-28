Группа учёных из США выяснила, что оптимистически настроенные люди живут дольше, чем пессимисты.
Продлевать жизнь, по их утверждению, помогает дружелюбие, а также здоровые отношения с окружающими. По мнению долгожителей, необходимо также чаще смеяться, поскольку это стабилизирует давление и помогает избавиться от тревожности.
Согласно рекомендациям врачей, дожить до ста лет поможет правильный рацион питания, умеренные физические нагрузки и отказ от вредных привычек, пишет «
Как ранее писал News.ru, учёные выявили, что люди, ограничивающие себя в питании и его калорийности, дольше живут.