https://static.news.ru/photo/85c1044c-b0f9-11e9-afd0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Группа учёных из США выяснила, что оптимистически настроенные люди живут дольше, чем пессимисты.

Продлевать жизнь, по их утверждению, помогает дружелюбие, а также здоровые отношения с окружающими. По мнению долгожителей, необходимо также чаще смеяться, поскольку это стабилизирует давление и помогает избавиться от тревожности.

Согласно рекомендациям врачей, дожить до ста лет поможет правильный рацион питания, умеренные физические нагрузки и отказ от вредных привычек, пишет « Медикфорум ».

Как ранее писал News.ru, учёные выявили, что люди, ограничивающие себя в питании и его калорийности, дольше живут.