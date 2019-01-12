Потеряно управление радиотелескопом «Спектр-Р»

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От космического радиотелескопа «Спектр-Р», входящего в проект «Радиоастрон», сигнал продолжает поступать, однако появились некоторые проблемы с управлением. Об этом сообщил руководитель проекта Николай Кардашёв.

«Комментировать пока рано. Сейчас с аппаратом проводятся сеансы, специалисты пытаются выяснить — что-то произошло с ним или ничего не произошло», — сказал ТАСС Кардашёв.

Ученый отметил, что более подробно о статусе аппарата станет известно в понедельник.

Проект «Радиоастрон» состоит из космической (аппарат «Спектр-Р») и наземной (сеть наземных радиотелескопов) составляющих. Космическая обсерватория «Спектр-Р» была запущена в космос в 2011 году.

Ранее News.ru писал, что власти Китая не могут найти научных сотрудников для самого крупного и самого передового радиотелескопа FAST. По условиям контракта заинтересованные астрономы должны свободно владеть английским языком и быть готовыми к долгосрочной работе в отдалённом месте — телескоп расположен в горной провинции Гуйчжон. При этом зарплата, по западным стандартам, крайне маленькая — около $14,5 тысячи в год.