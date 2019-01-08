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Кольца Сатурна покажутся в небе над Москвой

pixabay.com

наука [ версия для печати ]

В июле текущего года Сатурн окажется настолько близко к Земле, что жители Московского региона смогут невооружённым глазом наблюдать его кольца и крупнейший спутник — Титан. Об этом рассказал астроном Леонид Барунишвили.

По его словам, 2019 год будет богат на редкие астрономические события, а ближайшее из них состоится уже 21 января. В этот день произойдёт одно из ярчайших лунных затмений — естественный спутник Земли окрасится в багряно-красный цвет. При этом воочию наблюдать это явление смогут лишь жители Америки, Западной Европы и Африки.

Однако уже в ноябре россиянам повезёт, и они смогут увидеть на солнечном диске Меркурий.

«Наблюдать редкое явление можно будет более четырёх часов, только не забывайте о вреде для глаз», — приводит  слова Барунишвили «Вечерняя Москва».

Ранее News.ru писал о том, что звёздный дождь смогут наблюдать москвичи в январе 2019 года. Метеорный поток Квадрантиды обещает стать одним из самых ярких в наступившем году.


#москва #ЛУНА #Лунноезатмение #астрономия #сатурн
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