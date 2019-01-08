Кольца Сатурна покажутся в небе над Москвой

В июле текущего года Сатурн окажется настолько близко к Земле, что жители Московского региона смогут невооружённым глазом наблюдать его кольца и крупнейший спутник — Титан. Об этом рассказал астроном Леонид Барунишвили.
По его словам, 2019 год будет богат на редкие астрономические события, а ближайшее из них состоится уже 21 января. В этот день произойдёт одно из ярчайших лунных затмений — естественный спутник Земли окрасится в багряно-красный цвет. При этом воочию наблюдать это явление смогут лишь жители Америки, Западной Европы и Африки.
Однако уже в ноябре россиянам повезёт, и они смогут увидеть на солнечном диске Меркурий.
«Наблюдать редкое явление можно будет более четырёх часов, только не забывайте о вреде для глаз», — приводит слова Барунишвили «Вечерняя Москва».
Ранее News.ru писал о том, что звёздный дождь смогут наблюдать москвичи в январе 2019 года. Метеорный поток Квадрантиды обещает стать одним из самых ярких в наступившем году.