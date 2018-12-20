Россияне научили нейросеть точнее определять пол и возраст

https://news.ru/storage/news/7270ba808a7ec8f7289433fc99b66b53/79ccc980-b791-4109-b19a-b14894c60b39_850.jpg Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Команда специалистов в области компьютерного зрения из ВШЭ создала технологию, которая поможет нейросетям более точно и быстро идентифицировать пол и возраст отдельных людей. Инновация стала основой для систем оффлайн-распознавания в мобильных приложениях на Android.

На основе математической статистики и теории Демпстера-Шафера учёные разработали эффективную нейронную сеть с несколькими выходами, которая одновременно решает ряд задач — определяет возраст, пол и выдает набор из 1 тыс. чисел.

«Именно они уникально характеризуют каждого человека и позволяют отличить его от других людей. Кроме того, как отмечают учёные, это решение работает даже на малопроизводительных смартфонах», — говорится в пресс-релизе исследовательского университета.

Технологией заинтересовались крупнейшие производители гаджетов. Разработка поможет компаниям в создании различных рекомендательных систем, в том числе и рекламы.

«Например, если у пользователя много контента с годовалым ребёнком, ему будет предложена реклама детского магазина. Если на фото много знакомых в определённые даты — смартфон предложит ресторан для вечеринки», — поясняют специалисты.

Ранее News.ru писал, что искусственный интеллект и его использование в комплексах и системах вооружений станут одной из центральных тем следующего форума «Армия». Подготовка к проведению мероприятия уже началась, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.