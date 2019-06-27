https://static.news.ru/photo/a81ebfac-98f8-11e9-b86e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Израильская певица Нетта Барзилай, победившая в 2018 году на международном конкурсе «Евровидение», приедет в Москву, чтобы выступить на фестивале Europa Plus Live 27 июля.

Всего на сцену Лужников, где пройдёт мероприятие, выйдут более 20 хедлайнеров. По словам директора эфира «Европы Плюс» Данилы Литвинского, были приложены все усилия для соблюдения паритета зарубежных и отечественных исполнителей. Кроме Барзилай, на фестивале выступят Мари Краймбрери, Tim3bomb, Ёлка, BURITO, Zivert, Artik&Asti, Ilkay Sencan, Елена Темникова, Юлианна Караулова, Rompasso, Don Diablo, Netta, Maruv, Shanguy, Mohombi, Arash, Vanotek, Arnon и многие другие.

Все приглашённые на Europa Plus Live диджеи приедут выступать вместе с исполнителями, с которыми записывали свои песни. Литвинский отметил, что это является отличительной чертой этого года, передаёт ТАСС .

Публика сможет не только потанцевать под диджей-сеты, но и увидеть артистов лично, — сказал он.

Ранее News.ru писал о том, что британского гонщика Гая Мартина, который смог разогнаться на тракторе до 167 км/ч, что является мировым рекордом, пригласили на российский фестиваль «Байкальская миля».