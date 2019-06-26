https://static.news.ru/photo/0a7cb50e-9832-11e9-b85a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hoch Zwei/Global Look Press

Британского гонщика Гая Мартина, который смог разогнаться на тракторе до 167 км/ч, что является мировым рекордом, пригласили на российский фестиваль «Байкальская миля».

По словам представителя мероприятия Светланы Баграмян, результат Мартина, показанный на аэродроме Элвингтон на востоке Англии, на прошлой неделе вдохновил организаторов фестиваля. Заезд был совершён на тракторе, оснащённом 7,2-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем, мощность которого достигает тысячи лошадиных сил, передаёт РИА Новости .

Очень надеемся на искренний интерес с его стороны к нашему фестивалю. Это событие могло бы стать новым вызовом для Гая Мартина как для человека, который любит и умеет рисковать, живет скоростью и всегда готов к новым необычным рекордам, — заявила Баграмян.

Фестиваль «Байкальская миля» будет проводиться в начале 2020 года в Бурятии. По мнению его организаторов, байкальский лёд без проблем выдержит заезд на тракторе.

Ранее News.ru писал о том, что что водитель иномарки разогнался до скорости 243 км/ч на Крымском мосту. Данное значение стало рекордным для этого участка дороги.