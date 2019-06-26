Крымский мост Фото: most.life

Начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев сообщил, что водитель иномарки разогнался до скорости 243 км/ч на новом мосту. Данное значение стало рекордным для этого участка дороги.

Максимальная скорость у нас была 243 километра в час на Крымском мосту. Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть, — цитирует «360» слова Леонтьева.

На Крымском мосту установлено 10 камер, которые фиксируют движение машин. Автолюбитель, установивший рекорд, был оштрафован, так как скорость была превышена почти в три раза.

Как писал News.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что соединение рельсов первого из железнодорожных путей Крымского моста обесценивает любые попытки блокады полуострова.

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