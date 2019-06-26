https://static.news.ru/photo/941f1b04-980e-11e9-90a8-fa163e074e61_1024.jpg Крымский мост Фото: most.life

Начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев сообщил, что водитель иномарки разогнался до скорости 243 км/ч на новом мосту. Данное значение стало рекордным для этого участка дороги.

Максимальная скорость у нас была 243 километра в час на Крымском мосту. Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть, — цитирует « 360 » слова Леонтьева.

На Крымском мосту установлено 10 камер, которые фиксируют движение машин. Автолюбитель, установивший рекорд, был оштрафован, так как скорость была превышена почти в три раза.

Как писал News.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что соединение рельсов первого из железнодорожных путей Крымского моста обесценивает любые попытки блокады полуострова.