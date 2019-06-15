https://static.news.ru/photo/40488160-8e99-11e9-b3da-fa163e074e61_1024.jpg Крымский мост Фото: most.life

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что соединение рельсов первого из железнодорожных путей Крымского моста обесценивает любые попытки блокады полуострова.

Любая блокада теперь утратила смысл. Можно сказать, что отныне Крым не будет испытывать никаких сложностей в сообщении с материковой Россией, — отметил политик в интервью ФАН .

Парламентарий подчеркнул, что полуостров был «курортным придатком для Киева», который не развивался. Кроме того, он добавил, что благодаря России в Крыму начали происходить масштабнейшие проекты, что положительно скажется на уровне жизни местного населения.

Крымский мост является самым протяжённым в России, его длина составляет 19 км. Проезд для автомобилей открыли год назад, 15 мая.

Как ранее писал News.ru, мост произвёл неизгладимое впечатление на членов делегации общественников из ЕС. Европейцы назвали его грандиозным.