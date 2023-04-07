Юрист рассказал, что грозит Меладзе в случае доказанного финансирования ВСУ Адвокат Юкша: певца Меладзе могут обвинить в финансировании террористов на Украине

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Валерий Меладзе

Певца Валерия Меладзе в случае доказательства оказания им финансовой поддержки украинским вооруженным формированиям могут обвинить в том числе в финансировании террористических организаций, сообщил NEWS.ru адвокат Янис Юкша. По его словам, в отношении артиста проведут ряд экспертиз, проверят его высказывания, по результатам примут решение о возможном наказании. Юкша заявил, что любая поддержка противоборствующей стороны является недружественным актом и агрессией в отношении России и ее народа. Ранее СМИ сообщили, что Генпрокуратура поручила проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ.

Будет проведен ряд экспертиз, высказываний, реально ли он финансировал террористические определенные образования, военизированные образования на Украине. Возможен набор всевозможных претензий, начиная от участия в терактах, в данном случае финансированием, заканчивая дискредитацией [ВС РФ], — сказал Юкша.

Адвокат считает, что если Генпрокуратура начала обращать внимание на таких персонажей, как Меладзе, это значит, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. По его мнению, это станет предупреждением для всех, кто ведет себя подобным образом.

Видимо, те, кто надеялся отсидеться где-то сразу на пяти стульях: и вашим, и нашим, и споем, и спляшем, — прощены не будут. Закралось сомнение, что люди, которые гадили на головы гражданам РФ, тихо вернутся на телевидение, получат площадки и вновь будут зарабатывать на нас. Но нет, видимо процесс меняется, — добавил он.

Юкша обратил внимание, что если некоторые украинские нацбатальоны могут не иметь отношения к ВСУ, в таком случае и финансирование этих формирований должно проходить «под другим грифом».

Сейчас есть политическая точка зрения, что нацбатальоны иностранного происхождения — террористические образования, — пояснил юрист.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что прокуратура Москвы проверит Меладзе на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины. По словам собеседника агентства, поручение поступило от Генеральной прокуратуры.