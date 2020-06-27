Вышел трейлер нового визуального альбома Бейонсе

Кинокомпания Walt Disney Studios опубликовала трейлер нового визуального альбома Бейонсе. Проект получил название Black Is King.
Альбом представляет собой переосмысление саундтрека к ремейку мультфильма «Король Лев», вышедшему в 2019 году. Пластинка, над которой работала Бейонсе, называется The Lion King: The Gift.
В работе над грядущим проектом приняли участие Кендрик Ламар, Джей Зи, Чайлдиш Гамбино, Major Lazer и другие. Певица выступила сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером фильма Black Is King.
Как отмечает Variety, картина
Это не первый визуальный альбом Бейонсе. В 2016 году она выпустила работу под названием Lemonade, посвящённую теме прощения измены со стороны партнёра.
Бейонсе и компания Disney подписали контракт на $100 млн. Согласно условиям сделки, Бейонсе будет работать над музыкой для трёх грядущих картин Disney, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники