Вышел трейлер нового визуального альбома Бейонсе

https://static.news.ru/photo/e088fb72-b9eb-11ea-94ee-fa163e074e61_660.jpg Бейонсе Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Кинокомпания Walt Disney Studios опубликовала трейлер нового визуального альбома Бейонсе. Проект получил название Black Is King.

Альбом представляет собой переосмысление саундтрека к ремейку мультфильма «Король Лев», вышедшему в 2019 году. Пластинка, над которой работала Бейонсе, называется The Lion King: The Gift.

В работе над грядущим проектом приняли участие Кендрик Ламар, Джей Зи, Чайлдиш Гамбино, Major Lazer и другие. Певица выступила сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером фильма Black Is King.

Как отмечает Variety, картина показывает путь чернокожих семей на протяжении времени. Проект рассказывает о путешествии молодого короля через предательство, любовь и поиски себя.

Это не первый визуальный альбом Бейонсе. В 2016 году она выпустила работу под названием Lemonade, посвящённую теме прощения измены со стороны партнёра.

Бейонсе и компания Disney подписали контракт на $100 млн. Согласно условиям сделки, Бейонсе будет работать над музыкой для трёх грядущих картин Disney, писал NEWS.ru.