«Выхода нет» Барских, возвращение Red Hot Chili Peppers, новый трек Mary Gu

Музыкальная неделя оказалась богата на события. В обзор новинок в социальной сети «ВКонтакте» попали новая песня Макса Барских о вреде допинга «Выхода нет», первая за последние пять лет запись американской рок-группы Red Hot Chili Peppers (Black Summer) и ремейк хита Юлии Савичевой «Если в сердце живёт любовь» в исполнении блогера Mary Gu. NEWS.ru подробно рассказывает о музыкальных новинках на основе обзоров ВК .

«Выхода нет» Барских: о чём песня

Популярный украинский певец и композитор Макс Барских выпустил новую песню «No Exit» в рамках социального медиа проекта Recycling. Впервые за 15 лет карьеры исполнитель рассказал о допинге, который был в его жизни, и призвал поклонников не повторять ошибок.

На своей странице в Instagram Макс Барских признался, что с юных лет его жизнь была связана «с шумными ночными гуляньями, бесконечным потоком людей „навеселе“ и всевозможными допингами».

Порой даже самые роскошные вечеринки заканчиваются банальным убиванием себя и своего здоровья. Сначала это весело и дарит «новые эмоции», но так или иначе это всегда побег от реальности. В таком аттракционе очень легко забыть себя и стать кем-то, у кого нет выхода. Но поверьте мне, выход всегда есть, — заверил исполнитель.

Black Summer от Red Hot Chili Peppers

Легендарная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers представила первую за последние пять лет запись — песню Black Summer.

Этим синглом культовый коллектив анонсировал новый, двенадцатый студийный альбом под названием Unlimited Love, который должен выйти в свет 1 апреля. Если это не шутка, альбом станет первой пластинкой Red Hot Chili Peppers, записанной после возвращения гитариста Джона Фрушанте в 2019 году.

Зачем Mary Gu перепела хит Савичевой

Саундтрек 28-летней певицы и блогера Mary Gu, в котором она перепела хит Юлии Савичевой «Если в сердце живёт любовь», также попал в обзор ВК.

Как рассказала сама исполнительница, выход старой-новой песни приурочен к премьере сериала «Моя любимая Страшко» на телеканале «Суббота!» (7 февраля). Певица поблагодарила канал за возможность создания ремейка. Cлушатели, судя по их восторженным отзывам в ВК, уже оценили апгрейд композиции.