«Выхода нет» Барских, возвращение Red Hot Chili Peppers, новый трек Mary Gu

Музыкальная неделя оказалась богата на события. В обзор новинок в социальной сети «ВКонтакте» попали новая песня Макса Барских о вреде допинга «Выхода нет», первая за последние пять лет запись американской рок-группы Red Hot Chili Peppers (Black Summer) и ремейк хита Юлии Савичевой «Если в сердце живёт любовь» в исполнении блогера Mary Gu. NEWS.ru подробно рассказывает о музыкальных новинках на основе обзоров ВК.
«Выхода нет» Барских: о чём песня
Популярный украинский певец и композитор Макс Барских выпустил новую песню «No Exit» в рамках социального медиа проекта Recycling. Впервые за 15 лет карьеры исполнитель рассказал о допинге, который был в его жизни, и призвал поклонников не повторять ошибок.
На своей странице в Instagram Макс Барских признался, что с юных лет его жизнь была связана «с шумными ночными гуляньями, бесконечным потоком людей „навеселе“ и всевозможными допингами».
Порой даже самые роскошные вечеринки заканчиваются банальным убиванием себя и своего здоровья. Сначала это весело и дарит «новые эмоции», но так или иначе это всегда побег от реальности. В таком аттракционе очень легко забыть себя и стать кем-то, у кого нет выхода. Но поверьте мне, выход всегда есть, — заверил исполнитель.
Black Summer от Red Hot Chili Peppers
Легендарная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers представила первую за последние пять лет запись — песню Black Summer.
Этим синглом культовый коллектив анонсировал новый, двенадцатый студийный альбом под названием Unlimited Love, который должен выйти в свет 1 апреля. Если это не шутка, альбом станет первой пластинкой Red Hot Chili Peppers, записанной после возвращения гитариста Джона Фрушанте в 2019 году.
Зачем Mary Gu перепела хит Савичевой
Саундтрек 28-летней певицы и блогера Mary Gu, в котором она перепела хит Юлии Савичевой «Если в сердце живёт любовь», также попал в обзор ВК.
Как рассказала сама исполнительница, выход старой-новой песни приурочен к премьере сериала «Моя любимая Страшко» на телеканале «Суббота!» (7 февраля). Певица поблагодарила канал за возможность создания ремейка. Cлушатели, судя по их восторженным отзывам в ВК, уже оценили апгрейд композиции.