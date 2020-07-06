Музыка

Вокалист Kasabian покинул группу

16:50, 06 июля 2020
Том Мейган Том Мейган Фото: Myles Wright/Global Look Press

Британский музыкант Том Мейган, известный как фронтмен группы Kasabian, покинул коллектив. Причиной указаны личные проблемы артиста.

Об уходе Мейгана Kasabian сообщили в соцсетях. Артисты заявили, что никак не будут далее комментировать ситуацию.

Том боролся с личными проблемами, которые влияли на его поведение в течение достаточно долгого времени, и теперь хочет сосредоточить все свои силы на том, чтобы вернуть свою жизнь в нужное русло, — говорится в сообщении.

Мейган был участником группы с 1997 года, и записал с Kasabian шесть альбомов. Как теперь группа будет функционировать без знакового участника, пока что не сообщается.

NME отмечает, что в июне певец рассказывал, что группа запланировала новый альбом и уже работает над ним. Кроме того, он заявил, что работает над сольными песнями.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года Red Hot Chili Peppers объявили о возвращении в коллектив Джона Фрушанте 16 декабря. Последний гитарист коллектива Джош Клингхоффер покинул группу.

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