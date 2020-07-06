Вокалист Kasabian покинул группу

https://static.news.ru/photo/f990ec20-bf8f-11ea-9492-fa163e074e61_660.jpg Том Мейган Фото: Myles Wright/Global Look Press

Британский музыкант Том Мейган, известный как фронтмен группы Kasabian, покинул коллектив. Причиной указаны личные проблемы артиста.

Об уходе Мейгана Kasabian сообщили в соцсетях. Артисты заявили, что никак не будут далее комментировать ситуацию.

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further. — KasabianHQ (@KasabianHQ) July 6, 2020

Том боролся с личными проблемами, которые влияли на его поведение в течение достаточно долгого времени, и теперь хочет сосредоточить все свои силы на том, чтобы вернуть свою жизнь в нужное русло, — говорится в сообщении.

Мейган был участником группы с 1997 года, и записал с Kasabian шесть альбомов. Как теперь группа будет функционировать без знакового участника, пока что не сообщается.

NME отмечает , что в июне певец рассказывал, что группа запланировала новый альбом и уже работает над ним. Кроме того, он заявил, что работает над сольными песнями.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года Red Hot Chili Peppers объявили о возвращении в коллектив Джона Фрушанте 16 декабря. Последний гитарист коллектива Джош Клингхоффер покинул группу.