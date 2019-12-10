https://static.news.ru/photo/48c46e2e-1bf9-11ea-a98d-fa163e074e61_660.jpg Тима Белорусских Фото: belorusskih/vk.com

Социальная сеть «ВКонтакте» и музыкальный сервис BOOM подвели итоги 2019 года и представили рейтинг самых прослушиваемых треков и альбомов. Артистом-2019 стал Тима Белорусских, чьи песни послушали больше миллиарда раз.

Белорусский певец также победил в номинации «Альбом-2019» благодаря релизу «Твой первый диск — моя кассета». Песней-2019 соцсеть признала «Грустный дэнс» от Artik & Asti feat. Артём Качер, а «прорывом года» — JONY с треком «Аллея».

Пользовательский рейтинг возглавил Jah Khalib — его треки чаще всего публиковали на личных страницах и в сообществах. В топ-30 песен 2019 года вошли всего два англоязычных артиста (Lil Nas X и Билли Айлиш), но сразу три трека Тимы Белорусских.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Яндекс» составил аналогичный список самых популярных песен 2019 года. Чаще всего россияне слушали Билли Айлиш и Тиму Белорусских.