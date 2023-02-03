Скончался известный российский рэпер «Осторожно, новости»: в Санкт-Петербурге скончался рэпер Yung Trappa

Фото: Сообщество YUNG TRAPPA Вконтакте

Yung Trappa

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в Санкт-Петербурге в возрасте 27 лет скончался известный российский рэпер Yung Trappa. По данным авторов, его тело было обнаружено утром 3 февраля в собственной квартире на Дровяной улице. В публикации говорится, что хип-хоп исполнитель мог скончаться от передозировки наркотиками.

По данным «Осторожно, новости», у Yung Trappa остались незакрытые долги, его семья и коллеги организовали сбор средств для его матери.

Yung Trappa являлся одним из представителей новой школы хип-хопа. Широкую известность он получил благодаря выступлению на Versus Battle в 2014 году, его соперником был хип-хоп исполнитель Федук.

В 2015 году Yung Trappa был задержан за распространение наркотиков. Артист был осужден на 5 лет и 7 месяцев колонии. В 2021 году на рэпера завели два уголовных дела — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Он пробыл в колонии 14 месяцев и вышел на свободу в декабре 2022 года.

В декабре в Санкт-Петербурге скончался лидер андеграундного рэп-проекта «Эхопрокуренныхподъездов» (ЭПП) Андрей Райкконен. Артиста нашли мертвым в своей квартире. Причина смерти не называется.