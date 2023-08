Умер британский гитарист Берни Марсден Один из основателей группы Whitesnake Берни Марсден умер в 72 года

Фото: Wikimedia

Британский гитарист, один из основателей рок-группы Whitesnake Берни Марсден умер в возрасте 72 лет, сообщает Sky News со ссылкой на заявление семьи музыканта. Причины смерти гитариста не называются.

Мы с грустью делимся новостями, что Берни Марсден умер. Берни мирно покинул нас в четверг вечером, рядом с ним находились его жена Фрэн и дочери Шарлот и Оливия. Берни сохранил свою любовь к музыке, написанию текстов и записям до самого конца, — говорится в заявлении.

Солист группы Whitesnake Дэвид Ковердейл выразил соболезнования в связи с смертью музыканта. Он отметил, что Марсден был «по-настоящему веселый, одаренный человек».

Берни Марсден родился в 1951 году в Бакингеме, графство Бакингемшир, Великобритания. С юного возраста участвовал в различных музыкальных группах. В 1978 году вместе с экс-вокалистом группы Deep Purple Дэвидом Ковердейлом основал Whitesnake. Марсден играл большую роль в творчестве коллектива, он является соавтором таких хитов группы, как Here I Go Again и Fool For Your Loving.

