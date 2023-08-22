Актриса театра и кино Вероника Агапова поделилась с NEWS.ru воспоминаниями об итальянском певце Тото Кутуньо, который, по ее словам, был не только выдающимся и талантливым артистом, но еще и очень хорошим человеком. Звезда 1980-х скончался 20 августа в возрасте 80 лет.

Тото Кутуньо не только известный и потрясающий артист, он был и очень добрым, хорошим человеком. Настоящий профессионал своего дела. Девять лет назад мне довелось выступить с ним на одной сцене, чему я очень рада. И очень жаль, что такой талантливый певец ушел из жизни, — сказала Агапова.

Тото Кутуньо умер в больнице Сан-Раффале в Милане, куда ранее был госпитализирован. Менеджер певца Данило Манкузо рассказал, что в последние месяцы состояние Кутуньо ухудшилось из-за последствий продолжительной болезни.

Кутуньо прославился после выступления на фестивале в Сан-Ремо в 1983 году, где исполнил песню L’italiano, которая и по сей день остается его визитной карточкой. В 1985 году итальянский артист впервые посетил Советский Союз, выступив с концертами в Москве и Ленинграде. В 2000-х Кутуньо несколько раз приезжал в России и выступал на фестивалях диско- и ретромузыки.

Тото Кутуньо и Алла Пугачева, 2002 год.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Тото Кутуньо и Алла Пугачева, 2002 год.

Тото Кутуньо, 1990 год.

Фото: United Archives / kpa via Global Loor Presss

Тото Кутуньо, 1990 год.

Тото Кутуньо, Аль Бано, Риккии Повери, Пупо, Риккардо Фогли, Виола Валентино, Алеандро Бальди, Джанни Фиореллино, Умберто Тоцци, Сильвия Меццанотте, 2006 год

Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press

Тото Кутуньо, Аль Бано, Риккии Повери, Пупо, Риккардо Фогли, Виола Валентино, Алеандро Бальди, Джанни Фиореллино, Умберто Тоцци, Сильвия Меццанотте, 2006 год

Тото Кутуньо и российская певица Вероника Агапова, 2006 год

Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press

Тото Кутуньо и российская певица Вероника Агапова, 2006 год

Тото Кутуньо, 2010 год

Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press

Тото Кутуньо, 2010 год

Тото Кутуньо на фестивале «Новая волна», 2013 год

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Тото Кутуньо на фестивале «Новая волна», 2013 год

Лев Яшин и Тото Кутуньо, 1985 год

Фото: Александра Сенцова /Фотохроника ТАСС

Лев Яшин и Тото Кутуньо, 1985 год

Тото Кутуньо, 1984 год

Фото: IMAGO/United Archiv/Global Look Press

Тото Кутуньо, 1984 год

Тото Кутуньо (справа) среди зрителей во время гастролей в Москве

Фото: Паладин Леонид/РИА Новости

Тото Кутуньо (справа) среди зрителей во время гастролей в Москве

Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве

Члены жюри конкурса Тото Кутуньо (слева на первом плане), Юрий Антонов и портфельный инвестор Борис Ланцман (справа)

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Члены жюри конкурса Тото Кутуньо (слева на первом плане), Юрий Антонов и портфельный инвестор Борис Ланцман (справа)

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями. Выступление на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве

Фото: Паладин Леонид/РИА Новости

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями. Выступление на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве