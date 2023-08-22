«Потрясающий артист»: Вероника Агапова о кончине мэтра Тото Кутуньо Актриса Агапова назвала ушедшего из жизни певца Тото Кутуньо потрясающим артистом

Фото: Victor Dmitriev/Global Look Press

Тото Кутуньо

Актриса театра и кино Вероника Агапова поделилась с NEWS.ru воспоминаниями об итальянском певце Тото Кутуньо, который, по ее словам, был не только выдающимся и талантливым артистом, но еще и очень хорошим человеком. Звезда 1980-х скончался 20 августа в возрасте 80 лет.

Тото Кутуньо не только известный и потрясающий артист, он был и очень добрым, хорошим человеком. Настоящий профессионал своего дела. Девять лет назад мне довелось выступить с ним на одной сцене, чему я очень рада. И очень жаль, что такой талантливый певец ушел из жизни, — сказала Агапова.

Тото Кутуньо умер в больнице Сан-Раффале в Милане, куда ранее был госпитализирован. Менеджер певца Данило Манкузо рассказал, что в последние месяцы состояние Кутуньо ухудшилось из-за последствий продолжительной болезни.

Кутуньо прославился после выступления на фестивале в Сан-Ремо в 1983 году, где исполнил песню L’italiano, которая и по сей день остается его визитной карточкой. В 1985 году итальянский артист впервые посетил Советский Союз, выступив с концертами в Москве и Ленинграде. В 2000-х Кутуньо несколько раз приезжал в России и выступал на фестивалях диско- и ретромузыки.