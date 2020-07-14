Умер американский джазовый трубач Эдди Гейл

https://static.news.ru/photo/1fe19a20-c5c9-11ea-8de3-fa163e074e61_660.jpg Эдди Гейл Фото: eddiegale.com

Умер американский музыкант Эдди Гейл. Ему было 78 лет.

О смерти артиста сообщил представляющий его лейбл Blue Note. Музыкант скончался 10 июля.

Гейл родился в Бруклине в 1942 году, но в 1972 году переехал в калифорнийский город Сан-Хосе, где прожил всю жизнь. Помимо работы над собственными проектами он участвовал в запили альбомов Sun Ra, Сесила Тэйлора и Ларри Янга.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Мартин Скорсезе займётся созданием документального фильма, который расскажет о музыканте Дэвиде Йохансене, известном как фронтмен группы New York Dolls. Кинематографист будет работать над картиной совместно с музыкантом Дейвом Тедески. Ранее они сотрудничали на съёмках документалок, посвящённых Бобу Дилану и коллективу The Rolling Stones.