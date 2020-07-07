Скорсезе снимет документальный фильм о фронтмене New York Dolls

https://static.news.ru/photo/dbb1930a-c0f5-11ea-8cd3-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Йохансен Фото: Aviv Small/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Гарри Стайлз займётся созданием документального фильма, который расскажет о музыканте Дэвиде Йохансене, известном как фронтмен группы New York Dolls. Кинематографист будет работать над картиной совместно с музыкантом Дейвом Тедески. Ранее они сотрудничали на съёмках документалок, посвящённых Бобу Дилану и коллективу The Rolling Stones.

Новый фильм расскажет о детстве Йохансена, его переезде в Нью-Йорк в конце 1960-х годов и работе в 1980-х годах, сообщает The Rolling Stone. Также в картине будут показаны кадры с живого выступления музыканта в кафе «Карлайл» в Нью-Йорке, снятые до пандемии коронавируса.

Я знал Дэвида Йохансена на протяжении десятилетий, и его музыка была неким краеугольным камнем с тех самых пор, когда я впервые услышал New York Dolls, когда работал над фильмом «Злые улицы», — сказал Скорсезе.

Когда работа над фильмом будет окончена, пока неизвестно.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Фаррелл Уильямс объединился со стриминговым сервисом Netflix для создания документального сериала, рассказывающего о музыке госпел (жанр духовной христианской музыки). Проект получил название Voices of Fire.