Спун Догг и DMX провели баттл своих хитов

Американские рэперы Спун Догг и DMX провели баттл, во время которого каждый исполнил свои главные песни в карьере. Мероприятие прошло в рамках программы Verzuz.
Баттл их формата не подразумевал унижение оппонента. Артисты соревновались по тому, у кого дискографии лучше песни.
За два часа рэперы провели 21 раунд, во время которых исполнили куплеты из 40 композиций. Запись баттла
После основных раундов музыканты устроили фристайл-сессию.
Программу Verzuz запустили продюсеры Swizz Beatz и Timbaland, которые приглашают легендарных рэперов. Изначально в шоу принимали участие только продюсеры треков.
Как писал NEWS.ru ранее, американский рэпер Снуп Догг адаптировал свои хиты для детей и выпустил пластинку с колыбельными Lullaby Renditions of Snoop Dogg.
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