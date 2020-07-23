Спун Догг и DMX провели баттл своих хитов

https://static.news.ru/photo/98fcb88c-cce4-11ea-bff2-fa163e074e61_660.jpg Спун Догг Фото: instagram.com/snoopdogg

Американские рэперы Спун Догг и DMX провели баттл, во время которого каждый исполнил свои главные песни в карьере. Мероприятие прошло в рамках программы Verzuz.

Баттл их формата не подразумевал унижение оппонента. Артисты соревновались по тому, у кого дискографии лучше песни.

За два часа рэперы провели 21 раунд, во время которых исполнили куплеты из 40 композиций. Запись баттла опубликована на YouTube-канале Revolt TV.

После основных раундов музыканты устроили фристайл-сессию.

Программу Verzuz запустили продюсеры Swizz Beatz и Timbaland, которые приглашают легендарных рэперов. Изначально в шоу принимали участие только продюсеры треков.

Как писал NEWS.ru ранее, американский рэпер Снуп Догг адаптировал свои хиты для детей и выпустил пластинку с колыбельными Lullaby Renditions of Snoop Dogg.