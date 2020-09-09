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Spotify может ввести функцию караоке

11:41, 09 сентября 2020
Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

В стриминговом сервисе Spotify может появиться функция караоке. Новый режим был случайно обнаружен в приложении.

Функцию нашла программистка Джейн Манчун Вонг, которая исследовала код приложения Spotify, сообщает Music Business Worldwide. Ранее она находила в исходниках Spotify видеоподкасты и даже режим виртуального концерта.

Отмечается, что появление караоке в сервисе вполне ожидаемо. Например, в Китае популярностью пользуется караоке-приложение WeSing, которое собирало 10 млн записей в день и охватило 77% рынка.

О том, что Spotify объявил о запуске подкастов в формате видео, стало известно в июле. Популярные на платформе шоу The Morning Toast, Fantasy Footballers, Rooster Teeth Podcast и Book of Basketball 2.0 теперь сменят формат, писал NEWS.ru.

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