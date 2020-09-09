Spotify может ввести функцию караоке

https://static.news.ru/photo/c5b45e2a-f278-11ea-9b93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

В стриминговом сервисе Spotify может появиться функция караоке. Новый режим был случайно обнаружен в приложении.

Функцию нашла программистка Джейн Манчун Вонг, которая исследовала код приложения Spotify, сообщает Music Business Worldwide. Ранее она находила в исходниках Spotify видеоподкасты и даже режим виртуального концерта.

Отмечается, что появление караоке в сервисе вполне ожидаемо. Например, в Китае популярностью пользуется караоке-приложение WeSing, которое собирало 10 млн записей в день и охватило 77% рынка.

О том, что Spotify объявил о запуске подкастов в формате видео, стало известно в июле. Популярные на платформе шоу The Morning Toast, Fantasy Footballers, Rooster Teeth Podcast и Book of Basketball 2.0 теперь сменят формат, писал NEWS.ru.