Шнуров и Баста поскандалили на шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/ff0bd71e-2baa-11eb-82ae-fa163e074e61_660.jpg Баста Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Наставники шоу «Голос» Баста и Сергей Шнуров серьёзно поспорили из-за номеров участников команды рэп-исполнителя. Началось всё с номера Кристины Светличной и Василия Пасечника.

В композиции «Единственная моя» исполнители выступили в образе офицера и его дамы. После этого номера Шнуров пошутил над Бастой в эфире Первого канала.

Я думаю, что в ближайшем будущем вы станете художественным руководителем какого-нибудь Дня милиции. <...> Я не ожидал такого официоза. Причём, поставил номер тот человек, который написал великолепную вещь: «Жора, где ты был?», — сказал лидер «Ленинграда».

Баста ответил, указав, что прежде не представлял Шнурова в бадлоне «с зачесанными волосиками назад».

Такое ощущение, что Сергей говорит про себя просто. Мы потеряли Сергея, которого все любили. Ладно, где Жора. Где Сергей? Долой пиджаки, — призвал Баста.

Лидеру «Ленинграда» также не понравился номер других подопечных рэпера. Выступившим с песней «Весна» Александре Будниковой и Максиму Коковину он высказал другую претензию.

Я не понял, что вы хотели друг другу объяснить? Почему так много слов адресовано друг другу? У меня столько бывает в моменты похмелья, когда белая горячка и всё спутано, — признался Шнуров.

В ответ Баста сказал участникам шоу, что они могут не обращать внимания на слова наставника, у которого «просто приступ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Сергей Шнуров призвал обратить во благо ограничительные меры и вынужденную необходимость использовать средства индивидуальной защиты. По его словам, вместо новогодних корпоративов можно проводить балы-маскарады, где главными элементами костюмов могли бы стать красиво украшенные маски и бальные перчатки длиной до локтя. Так лидер группы «Ленинград» прокомментировал введённое в Москве ограничение.