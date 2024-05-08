Русскую музыкальную премию RU.TV покажут в кинотеатрах в прямом эфире

Русскую музыкальную премию телеканала RU.TV покажут в кинотеатрах в прямом эфире. Трансляцию можно будет посмотреть на больших экранах в Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Краснодаре, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Сочи и Ульяновске.

Премия состоится 22 мая и будет представлять собой масштабное музыкальное шоу. В этом году организаторы мероприятия решили провести его в формате мюзикла о любви. Церемония награждения пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Дресс-кодом церемонии будет белый цвет, символизирующий чистоту, свежесть, искренность и безупречность. Кроме того, премию решили сделать семейной: знаменитости посетят мероприятие вместе со своими детьми.

Ранее стали известны номинанты премии. Претендентами на драгоценные самовары, награды телеканала, стали Дима Билан, Владимир Пресняков, ARTIK & ASTI, Сергей Лазарев, Zivert, Клава Кока, NLO и многие другие. Художественный совет проанализировал зрительское голосование на сайте премии, комментарии в социальных сетях, а также хит-парады, чтобы составить список кандидатов на победу. Ведущими церемонии станут телеведущий Иван Чуйков и актриса Агата Муцениеце.