Россия 8 марта проведёт отбор на Евровидение-2021

https://static.news.ru/photo/b47836de-7ad3-11eb-905e-96000091f725_660.jpg Евровидение Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия проведёт официальный отбор представителя на Евровидение-2021 8 марта. Трансляция состоится в прямом эфире на Первом канале в 20:00 по московскому времени. Победителя выберут зрители.

Последний раз россияне сами выбирали кандидата в 2012 году. Тогда от страны на европейский песенный конкурс в Баку отправили «Бурановских бабушек».

С 2013 года участников и песню для Евровидения выбирало жюри. В 2020 году на конкурс планировали отправить группу Little Big с песней Uno, однако пандемия нарушила все планы. Хотя клип, опубликованный на Youtube-канале Евровидения, набрал рекордное количество просмотров.

Евровидение-2021 пройдёт в Нидерландах с 18 по 22 мая, если эпидемическая ситуация позволит. В каком формате можно будет увидеть конкурс, пока неясно. В ближайшее время организаторы обещали определиться с форматом.

Как ранее писал NEWS.ru, Белоруссию хотят отстранить от участия в Евровидении. С инициативой выступила депутат Европарламента Карин Карлсбро.