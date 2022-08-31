«Раздербанил страну»: Лоза объяснил, почему не посвятит песню Горбачеву Юрий Лоза отказался посвящать песню Горбачеву

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Михаил Горбачев

Певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru заявил, что ни за что не посвятит песню скончавшемуся Михаилу Горбачеву. По его словам, бывший президент Советского Союза «раздербанил» страну и нанес ей колоссальный ущерб своими инициативами и реформами.

Горбачев... он был неумный. А глупый человек с такими возможностями — это катастрофа. Не знаю, как к нему относятся другие. Конечно, он что-то там отменил, что-то разрешил. Но поймите, столько о нем нелестных слов я слышал в Германии от наших офицеров. Как они его крыли... Ну нельзя говорить это в эфире. Какой ущерб он нанес нашей стране — это даже не сосчитать. Что такое демократия? Это власть демократов. Что принесли эти демократы с этими реформами? Это они раздербанили страну нам, — рассказал музыкант.

Он подчеркнул, что для открытия границ страны необходимо насытить собственные рынки, чтобы не случилось перевеса и у отечественных предпринимателей также были возможности выходить на рынки. Лоза уверен, что Горбачев не занимался анализом последствий своих реформ, в результате чего страна находилась в патовом состоянии.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.