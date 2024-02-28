«Работали под „крышей“»: Жуков рассказал о начале карьеры Лидер «Руки Вверх!» Жуков: в начале карьеры группу «крышевали» бандиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Жуков

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что в начале карьеры музыкальный коллектив работал под «крышей» бандитов. В разговоре с Пятым каналом музыкант отметил, что «времена были страшные», и это оставило свой отпечаток на творчестве. По его словам, временами происходили разборки, но об этом не было принято рассказывать.

Мы начали в 96-97 году, времена были странные, страшные, и это откладывало свой отпечаток на творчество группы. Мы тоже работали под «крышей», нас крышевали, были разборки, но об этом никто никогда не говорил, — пояснил Жуков.

Музыкант подчеркнул, что при этом группа никогда не была замечена в каких-либо скандалах. Из-за этого у поклонников «Руки Вверх!» сложилось впечатление, что группа является «самым добрым» коллективом на российской сцене. Жуков уточнил, что на самом деле в начале музыкальной карьеры путь коллектива к известности был непростым.

Жуков ранее рассказал, что концерты группы «Руки Вверх!» в 1990-х годах значительно отличались от выступлений современных исполнителей. По его мнению, это связано с тем, что визит группы в тот или иной город становился крайне важным событием для горожан, так как раньше не было возможности выбирать из десятков различных концертов.