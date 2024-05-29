Продюсер предрек группе «Каста» незавидное будущее в Европе Продюсер Рудченко: в Европе рэперы из «Касты» могут работать таксистами

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Хамиль (Каста) с женой Полиной

Если музыканты из группы «Каста» решат остаться в Европе, их ждет незавидное будущее, уверен продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что исполнители могут остаться на Западе и начать работать таксистами или разнорабочими. По его словам, за рубежом у них нет особых перспектив как у артистов.

У российских артистов нет особых перспектив за границей, там и своих звезд хватает. Работать в такси или какими-то разнорабочими, наверное, единственный вариант. Все-таки рэп-артисты — это другая каста, они по сути своей не поющие. То есть они не придут выступать в ресторан фоновой программой перед обычными посетителями, — пояснил продюсер.

Рудченко также предположил, что рэперы могут вернуться в Россию, так как никто активно не обсуждал их позицию относительно специальной военной операции. Он напомнил, что артисты хотят вернуть свои позиции, которые были у них на родине. По его мнению, «Каста» повышает цены на концерты, чтобы компенсировать маленькое количество заказов и приблизиться к российскому заработку.

Коллектив надеется хоть раз сорвать большой куш, чтобы на него какое-то время прожить. На мой взгляд, они задумаются о том, чтобы вернуться в Россию, но пока придерживаются принципиальной позиции. В дальнейшем многие артисты, которые так поступили, будут вновь смотреть в сторону России и будут изменять самим себе, — заключил Рудченко.

Ранее появилась информация, что «Каста» подняла цены на свои выступления на корпоративах за рубежом до €20 тысяч. По некоторым данным, раскритиковавшие Россию и уехавшие за рубеж после начала СВО на Украине рэперы терпят убытки.