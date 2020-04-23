Представители Уитни Хьюстон одобрили съёмки байопика о ней

https://static.news.ru/photo/252da7d0-857d-11ea-9f3c-fa163e074e61_660.jpg Уитни Хьюстон Фото: Kasdan Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правообладатели интеллектуальной собственности американской певицы Уитни Хьюстон дали разрешение на съёмки художественного фильма о её жизни. Проект получил название I Wanna Dance With Somebody, отсылающее к одному из её хитов.

Продюсеры описали картину как «полный радости, эмоциональный и разбивающий сердце праздник жизни и музыки величайшей ритм-н-блюз певицы всех времён», передаёт The Rolling Stone.

Создатели пообещали снять фильм о поисках идеальных отношений между исполнителем и аудиторией и вместе с тем показать историю обычной девушки, которая ищет дорогу домой.

Как писал NEWS.ru, зрители опубликовали фотографии и видео с концерта голограммы американской певицы Уитни Хьюстон. Тур начался 25 февраля в британском городе Шеффилд.