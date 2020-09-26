Полина Гагарина выступила в Крыму в пикантном наряде и разгневала фанатов

https://static.news.ru/photo/92fe0524-0062-11eb-b98c-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Певица Полина Гагарина в золотистом сценичном боди, такого же цвета ботфортах и в необычном головном уборе снялась перед выступлением на Крымском полуострове.

Фотография, которую она разместила в Instagram, сразу стала популярной.

Сегодня Севастополь, — коротко подписала снимок певица.

Реакция поклонников оказалась неоднозначной. Они посчитали, что мать двоих детей не должна оголяться на сцене, как это делают другие звезды шоу-бизнеса. Пикантный наряд Гагариной многие посчитали вульгарным: «Думала, хоть Полине не придётся в трусах петь», «Полина, вы большая молодец, но наряд удивил», «Думала, хоть Полина сохранит индивидуальность, а нет. Ну, хоть губы пока естественные», «Вот и Гагарина разделась после развода».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике и привела в ужас фанатов сильной худобой. Певица позирует на фоне футбольных ворот в синем бикини на фоне голубого неба и зелёного газона. Но подписчики Гагариной обратили внимание не на пейзаж, а на фигуру певицы. Многие посчитали, что она перестала есть и доводит себя до состояния дистрофии.