Пластинка группы ABBA стала рекордно популярной в Великобритании

Пластинка шведской поп-группы ABBA под названием ABBA gold: greatest hits побила рекорд популярности в хит-параде Великобритании. Диск продержался в топе 1000 недель, передаёт портал Billboard. Сборник, выпущенный в сентябре 1992-го, стал первым, который достиг подобного результата.

Следом за ним идут Legend (1984), записанный Бобом Марли совместно с группой The Wailers (продержался в чарте 984 недели), и Queen's greatest hits (1981) рок-группы Queen — 952 недели в альбомном хит-параде Соединённого Королевства.

То, что они (ABBA. — NEWS.ru) пробыли тысячу недель в Top 100 лучших альбомов страны, — весьма примечательно. Это не только доказывает их невероятную популярность, но и то, насколько тесно они связаны с новыми поколениями, — отметил генеральный директор компании, составляющей хит-парады Великобритании, Мартин Талбот.

Сборник ABBA gold: greatest hits занимает второе место в Великобритании в рейтинге самых продаваемых за всё время — куплено 5,61 млн штук. На первом месте — диск Queen's greatest hits легендарной группы Queen (6 млн).

Шведская группа АВВА образовалась в 1972-м. Через девять лет проект распался, но музыканты смогли превратить коллектив в один из самых известных в истории шоу-бизнеса и создать хиты, среди которых Mamma Mia, Happy New Year, Dancing queen, Waterloo, Chiquitita и другие. В состав ABBA входили Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Своё название группа получила как раз по первым буквам имён исполнителей.

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