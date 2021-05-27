Новая песня группы BTS установила несколько рекордов Гиннесса

https://static.news.ru/photo/a13accd2-bf9b-11eb-a453-96000091f725_660.jpg Фото: bts.bighitofficial/instagam.com

Южнокорейская группа BTS установила несколько новых рекордов Гиннесса после премьеры 21 мая своей композиции Butter и клипа на неё, говорится на сайте организации. Видео на песню одновременно смотрели 3,9 млн зрителей на YouTube. Предыдущий максимальный показатель также принадлежал этому коллективу, их сингл Dynamite смотрели 3 млн поклонников.

Butter также стал самым просматриваемым клипом на YouTube за первые сутки с момента релиза, набрав свыше 108 млн просмотров. Сейчас у него около 247 млн просмотров.

Кроме того, в Книге рекордов Гиннесса отметили, что после размещения сингла в Spotify хит собрал свыше 11,042 млн прослушиваний и скачиваний за первые сутки. Таким образом, песня обошла предыдущих лидеров — песню I don't Care Эда Ширана и Джастина Бибера — почти на 65 тысяч прослушиваний. Популярность BTS на Spotify подтвердило ещё одно достижение. Их треки транслировались свыше 16,3 млрд раз на платформе — уникальный результат, не доступный пока ни одному другому исполнителю.

Группа BTS образовалась в 2013-м и состоит из семи человек. К её созданию приложила руку южнокорейская компания Big Hit Entertainmen. Мировую известность они получили после выхода второй студийной пластинки Wings («Крылья»). За восемь лет существования BTS стали одними из самых популярных представителей так называемого к-pop. Жанр возник в Южной Корее, объединив западный электропоп, хип-хоп, танцевальную музыку и современный ритм-н-блюз.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн выпустил новый альбом под названием Million Dollar: Happiness. О премьере скандальный исполнитель сообщил в своём Instagram. Публикация за 11 часов собрала 1,4 млн просмотров, однако в комментариях фанаты высказали своё разочарование. Это первый релиз артиста на лейбле Atlantic Records. В альбоме 13 треков. Примечательно, что он вышел в аккурат на день рождения Kizaru — коллеги, с которым у звезды давний конфликт. Глава лейбла Bahh Tee рассказал, что Моргенштерн получил за альбом предоплату в сумме $1 млн.