Николаев нашёл архивное фото коллектива Пугачёвой в «олимпийских» костюмах

https://static.news.ru/photo/e72c9a04-bc54-11ea-8c54-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Композитор и певец Игорь Николаев обнародовал старую фотографию из личного архива, где он изображён с музыкантами популярной в Советском Союзе музыкальной группы «Рецитал». Много лет коллектив сопровождал на гастролях певицу Аллу Пугачёву.

Впрочем, в ту пору, когда появился снимок, а дело было ещё до московской летней Олимпиады 1980 года, будущая примадонна отечественной эстрады была далеко не так популярна, как в последующие годы.

Николаев работал в группе клавишником и аранжировщиком.

Ровно 40 лет назад! Коллектив Аллы Пугачёвой «Рецитал». Нам только что сшили концертные костюмы к Олимпиаде-80, в которых мы дурачимся на фотосессии. Мне здесь 20 лет. Найдёте? — подписал Николаев снимок, разместив его в Instagram.

При этом он с сожалением отметил, что некоторых музыкантов, запечатлённых на фото, уже нет в живых. Среди них — Александр Юдов, музыкант-клавишник и руководитель группы «Рецитал», а также пианист и композитор Дмитрий Атовмян, который в коллективе был аранжировщиком и сотрудничал в ту пору с ансамблем «Мелодия» и ВИА «Фестиваль». Первый ушёл из жизни в 2002 году, второй — в 2004-м. По словам Николаева, это были «настоящие музыканты и классные люди».

Тогда, в 1980 году, Пугачёва и коллектив группы много и упорно репетировали программу концертов для гостей Олимпийских игр. Помимо этого, певица готовилась к съёмкам в фильме «Рецитал», режиссёром которого был её на тот момент супруг Александр Стефанович. Однако в разгар съёмок из-за разногласий на съёмочной площадке процесс был прерван. В итоге роль в картине получила певица София Ротару, а лента, сценарий к которой был переписан, получила название «Душа».

Первые две написанные Николаевым песни — «Айсберг» и «Расскажите, птицы» — Пугачёва записала в 1983 году. В качестве певца он впервые выступил в 1986-м, исполнив песню «День рождения» на первом прямом эфире программы «Что? Где? Когда?». Спустя год вышел его первый альбом «Мельница». Сейчас в «копилке» Николаева их больше двух десятков.

Сейчас группа «Рецитал» выступает самостоятельно. В её составе — пятеро участников: вокалист и гитарист Александр Левшин, заслуженный артист России вокалист Александр Венгеров, бас-гитарист Анатолий Куликов, ударник Андрей Шатуновский и клавишник Юрий Погиба.

В январе 2020 года, как писал NEWS.ru, Игорь Николаев отметил 60-летие.