Музыкант, композитор, певец, продюсер Игорь Николаев отмечает 60-летний юбилей. Он сам и фраза «Выпьем за любовь» из одноимённой песни маэстро давно стали мемом. К слову, именно Николаев — автор текста другой песни, которая также разошлась на цитаты и стала вирусной, — «Третье сентября». За свою карьеру Игорь Николаев сотрудничал со многими топовыми артистами советской, российской и зарубежной эстрады. А начинал свой музыкальный путь на большой сцене в ансамбле Аллы Пугачёвой «Рецитал». В качестве певца Николаев впервые выступил в 1986 году, исполнив песню «День рождения» на первом прямом эфире программы «Что? Где? Когда?». Спустя год выходит первый альбом исполнителя «Мельница», сейчас их насчитывается уже 24. Николаев — обладатель множества наград как композитор и поэт, золотого ордена «Служение искусству» и серебряного ордена Детства. А в конце прошлого года Владимир Путин присвоил ему почётное звание «Народный артист России». NEWS.ru собрал фотогалерею к юбилею маэстро.