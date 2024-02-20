«Ни одного промаха»: музыкальный критик о секрете успеха группы «Любэ» Музыкальный критик Бабичев: группа «Любэ» всегда выверенно подбирает репертуар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер группы «Любэ» Игорь Матвиенко выверенно подбирает репертуар для коллектива, а голос музыканта Николая Расторгуева идеально вписывается в песни, что обеспечило успех коллективу, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, за все годы существования коллектив не допустил ни одного промаха.

Продюсер Игорь Матвиенко очень четко и выверенно подбирает репертуар для коллектива «Любэ». На мой взгляд, за все годы существования группы не было ни одного промаха, чтобы слушатели сказали, что песня совершенно не подходит группе, — заявил Бабичев.

Он отметил, что слушатели всегда ожидают от «Любэ» лучшего и за все время не было самоповторов. Рассуждая о голосе Расторгуева, Бабичев подчеркнул, что он звучит будто на максимуме своих возможностей, однако такое исполнение является частью задумки.

Это коллектив настоящих мужчин, на которых хотят быть похожими. На их музыке люди росли и совершали подвиги, — заключил он.

Кроме того, Бабичев отметил, что группа «Любэ» продвигала тему патриотизма задолго до того, как это стало трендом, и внесла огромный вклад в российскую культуру. По его словам, репертуар коллектива долгие годы поднимает дух военных и их родственников.