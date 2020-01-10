Во время подготовки выставки, посвящённой дружбе Владимира Высоцкого и Ивана Бортника, была найдена ранее не звучавшая и неизвестная версия песни «Райские яблоки». Об этом
У этой записи три варианта. Высоцкий начинает её как вальс, второй вариант близок к тому, что спето Туманову, и третий вариант, со свистом, автор фиксирует разные мелодии. Таким образом выкристаллизовывается мелодия и даже иногда текст, — привели слова исследователя творчества Высоцкого Сергея Жильцова в издании.
Отмечается, что об этой версии было известно, но её считали утраченной. Сергей Жильцов сообщил, что есть две версии песни: одна написала в 1977-ом или 1978-ом, а вторая в 1979 году. Найденная в архиве Ивана Бортника новая версия песни, предположительно, создана в 1976 году.
Ранее NEWS.ru писал о том, что рукопись неизвестной версии песни Владимира Высоцкого «Палач» будет продана на аукционе. Её предполагаемая стоимость — 500–550 тысяч рублей.
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