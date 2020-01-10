https://static.news.ru/photo/2652c0b4-3415-11ea-b7bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Во время подготовки выставки, посвящённой дружбе Владимира Высоцкого и Ивана Бортника, была найдена ранее не звучавшая и неизвестная версия песни «Райские яблоки». Об этом сообщила газета «Известия».

У этой записи три варианта. Высоцкий начинает её как вальс, второй вариант близок к тому, что спето Туманову, и третий вариант, со свистом, автор фиксирует разные мелодии. Таким образом выкристаллизовывается мелодия и даже иногда текст, — привели слова исследователя творчества Высоцкого Сергея Жильцова в издании.

Отмечается, что об этой версии было известно, но её считали утраченной. Сергей Жильцов сообщил, что есть две версии песни: одна написала в 1977-ом или 1978-ом, а вторая в 1979 году. Найденная в архиве Ивана Бортника новая версия песни, предположительно, создана в 1976 году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рукопись неизвестной версии песни Владимира Высоцкого «Палач» будет продана на аукционе. Её предполагаемая стоимость — 500–550 тысяч рублей.