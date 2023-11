Названы песни и альбомы Queen, ставшие «завещанием» Меркьюри Музкритик Бабичев: хит Show must go on называют завещанием Меркьюри

Фото: United Archives / ZIK Images via/Global Look Press

Фредди Меркьюри

Песни группы Queen стали частью культурного кода современного человека, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, хит Show must go on называют завещанием Фредди Меркьюри. Однако, отмечает эксперт, так можно сказать и о других композициях коллектива.

Что касается «завещания», альбомов, то назову не очевидные пластинки с суперхитами. Советую послушать альбомы The Miracle (1989) и Innuendo (1991) — два последних прижизненных альбома Меркьюри в составе Queen. Мне кажется, коллектив откроется с другой стороны, — говорит критик.

Бабичев называет Фредди Меркьюри не только невероятным вокалистом, но и потрясающим композитором, шоуменом, на которого до сих пор равняются. Его хиты переходят из поколения в поколение. Даже если молодежь ничего не знает о группе Queen, у всех на слуху Don’t stop me now, We are the champions, We will rock you.

Когда Меркьюри объявил, что болен, Queen тут же отказалась от концертов, сосредоточившись на студийной работе, и перестала спорить по поводу авторства песен. Песни The Miracle и Innuendo подписаны группой Queen — по 25% авторства. И мне кажется, что это раскрепостило участников, — отмечает эксперт.

Ранее Бабичев заявлял, что Queen неспроста называют стадионной группой. По его словам, коллектив отличается эталонным исполнением на живых концертах. Чтобы в этом убедиться, эксперт посоветовал посмотреть два их выступления на «Уэмбли».