Названы осложнения, которые могли привести к смерти Легкоступовой

Основной версией гибели советской и российской певицы Валентины Легкоступовой, разбившей голову при падении дома, считается несчастный случай. Однако травма головы певицы была усугублена поздним вмешательством медиков.
Такое мнение
Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова умерла 14 августа в Москве. 54-летняя певица попала в клинику с черепно-мозговой травмой, а незадолго до смерти впала в кому.
Ранее NEWS.ru сообщал, что друг Валентины Легкоступовой, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявил: в карьерных неудачах покойной была виновата Алла Пугачёва. Именно интриги Примадонны в своё время помешали Легкоступовой стать полноценной звездой эстрады, отметил Манукян.
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