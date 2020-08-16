Названы осложнения, которые могли привести к смерти Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/a69bc2e8-e027-11ea-959b-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Основной версией гибели советской и российской певицы Валентины Легкоступовой, разбившей голову при падении дома, считается несчастный случай. Однако травма головы певицы была усугублена поздним вмешательством медиков.

Такое мнение высказывает РЕН ТВ. Отмечается, что Легкоступова находилась дома без помощи медиков, по меньшей мере, два дня. Её тяжёлого положения не распознал супруг Юрий Фирсов, это заметила лишь дочь певицы, но она приехала проведать мать слишком поздно.

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова умерла 14 августа в Москве. 54-летняя певица попала в клинику с черепно-мозговой травмой, а незадолго до смерти впала в кому.

Ранее NEWS.ru сообщал, что друг Валентины Легкоступовой, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявил: в карьерных неудачах покойной была виновата Алла Пугачёва. Именно интриги Примадонны в своё время помешали Легкоступовой стать полноценной звездой эстрады, отметил Манукян.