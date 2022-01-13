«Нахожусь в приятном шоке»: рэпер Птаха оценил познания Рябкова в хип-хопе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков «очень удивил» своими познаниями в хип-хопе, так как изначально «не ассоциировался с человеком», настолько тонко знающим «нашу культуру», заявил NEWS.ru рэпер Давид Нуриев (Птаха). Музыкант отметил, что после увиденного интервью дипломата с телеведущей Тиной Канделаки находится «в приятном шоке».

От увиденного я нахожусь в приятном шоке. Я очень удивлён, так как Сергей Алексеевич [Рябков] у меня не ассоциировался с человеком, настолько тонко знающим нашу культуру — имею в виду хип-хоп. Это человек, способный дискутировать на эту тему, отличающий некие, так скажем, тонкости нашей профессии. Это хороший звоночек — в высших эшелонах власти есть люди, действительно интересующиеся хип-хопом, понимающие, что это не просто какие-то там «вещества» и широкие штаны, а намного больше, — подчеркнул Птаха.

Исполнитель добавил, что даже среди молодёжи не так много людей, способных настолько «тонко и органично» высказываться по поводу рэпа.

За это ему (Сергею Рябкову. — NEWS.ru) большое спасибо. Желаю ему крепкого здоровья. Это круто — всё-таки, как никак, замглавы МИД РФ, — подытожил Нуриев.

На телеканале RTVI Рябков и Канделаки обсудили современных рэп-исполнителей. Последняя во время блиц-опроса поинтересовалась у дипломата, творчество какого артиста ему нравится больше — американца Канье Уэста или россиянина Мирона Фёдорова (Oxxxymiron). Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Мистер Йе (Уэст) часто экспериментирует со звуком, а тексты Оксимирона лучше слушать без музыкального фона.

Тексты Оксимирона поразительные по своей глубине, их лучше слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон, и изучать. Это большой талант. Мне нравится его сложение слов, его ассоциативные ряды, мне нравится, как он совершает качественные скачки. Как электрон в атоме прыгает совершенно внезапно с одной орбиты на другую, — отметил Рябков.

В том же интервью Рябков затронул тему переговоров РФ и США по вопросам глобальной безопасности. Дипломат добавил, что оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям в данной сфере пока нет. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что не видит необходимости в переговорах, поскольку со стороны партнёров нет «запаса гибкости».

Ранее Рябков сообщил, что тема будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) затрагивалась на российско-американских консультациях по гарантиям безопасности.