На Ямайке умер легендарный регги-музыкант Тутс Хибберт

https://static.news.ru/photo/c4fd2ad4-f507-11ea-afca-fa163e074e61_660.jpg Тутс Хибберт Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ямайский певец и музыкант Тутс Хибберт, лидер группы Toots & the Maytals, стоявший у истоков музыкального стиля регги, вечером 11 сентября умер в возрасте 77 лет на Ямайке.

С болью в сердце сообщаем, что Фредерик Натаниэль «Тутс» Хибберт мирно ушёл из жизни в окружении своей семьи в университетской больнице в Кингстоне, — цитирует Variety заявление семьи.

Причина смерти не называется. Известно, что 2 сентября музыкант сдавал тест на коронавирус. Результаты анализа Хибберта на COVID-19 неизвестны.

Тутс Хибберт в начале 1960-х годов основал группу Toots & the Maytals, которая стала одним из флагманов музыкального стиля регги. Песня коллектива под названием Do the Reggae, вышедшая в 1968 году, предположительно, дала имя новому на то время стилю. В 2005 году группа была удостоена премии Грэмми в номинации «Лучший регги-альбом» за пластинку True Love. Музыкальный журнал Rolling Stone включил Хибберта в список 100 величайших певцов всех времён. В 2012 году музыкант был награждён на Ямайке орденом за выдающиеся заслуги в развитии ямайской музыки.

