Песня, которую российская группа Little Big намерена исполнить на конкурсе «Евровидение-2020», положительно была встречена музыкальными критиками и с полным восторгом поклонниками коллектива. Однако многие из экспертов, с которыми побеседовал NEWS.ru, усомнились в том, что конкурс в Нидерландах вообще будет иметь место — вряд ли Европа успеет справиться с коронавирусом к маю. О шансах на победу трека российских исполнителей, о клипе и о том, возможно ли проведение песенного конкурса в Skype, — в материале NEWS.ru.

«Клип не имеет значения»

Композиция Uno — творчество музыкантов группы Little Big. С ней коллектив должен выступить в Роттердаме в первом полуфинале «Евровидения-2020», то есть 12 мая. Клип, презентованный 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант», уже через 12 часов стал одним из самых популярных на YouTube. К 17 часам 13 марта его просмотрели 4,7 млн человек — и это только на официальном канале Евровидения. Ролик длится 3 минуты и 13 секунд. Зажигательный танец участников группы дополнен телодвижениями полноватого бородача на левом фланге. Не все эксперты одинаково оценивают и саму композицию, и клип, хотя в целом — это, конечно же, успех.

Композиция не самая лучшая. Сильно уступает их главному хиту — Skibidi. Ждали песню особенную, получили рядовую, хоть и неплохую. Не впечатлило, как сделана запись. Технически очень плоский звук — нет объёма ни в инструментале, ни в аранжировке. Ощущение, что сделали на коленке за два дня. Впрочем, клип не имеет значения. На Евровидение отправляется не клип, а аудиотрек. Постановка для сцены будет сделана отдельно. Сергей Соседов музыкальный критик музыкальный критик

Совершенно иначе отнёсся к видеоролику продюсер Иосиф Пригожин. С его точки зрения, это «тот самый случай, когда сочетание вкуса, стиля, аудио- и видеоряда совпадают», а коллектив «потрясающий».

littlebigband/vk.com

Ещё один продюсер Владимир Ничипорук считает, что клип сделан «профессионально», а сама песня — «милая, неплохая, в стиле группы Aqua с песенкой Barbie Girl». Другое дело, что трудно предположить, как Little Big могли бы представить композицию сценически. А это очень важно, считает эксперт.

Музыкальный критик Артур Гаспарян предположил, что положительный бэкграунд группы и тот факт, что трек Skibidi в своё время стал «международным музыкальным событием», могут послужить своего рода ловушкой для музыкантов. Хорошая репутация коллектива — палка о двух концах, добавил он.

Если бы никто ранее не слышал ничего про ЛБ, не видел их клипов, то этот номер сам по себе хорош: весёлый, зажигательный, юмористический, с попыткой хайпа, такая сатирическая арт-коллаборация. Но слишком высоки были ожидания. Новый клип менее выразителен. Артур Гаспарян музыкальный критик музыкальный критик

Интересна оценка клипа Марией Толмачёвой, одной из двух сестёр Толмачёвых, непосредственных участниц музыкального конкурса «Евровидение-2014». Певица сочла песню Uno «прикольной, неординарной, крутой и очень актуальной». Мелодия, считает она, легко ложится на слух.

С точки зрения звукорежиссёра и музыканта Андрея Тропилло, о музыке в данном случае речь не идёт, а сами ребята «талантливые, но скоморохи».

Клип хороший. Группа вообще по клипам хорошая. В музыкальном плане — скоморошечья, музыки там никакой нет. На «Евровидении» им самое место. Это в каком-то смысле отрицание всех музыкальных основ. Клипы у них все замечательные. Андрей Тропилло звукорежиссер и музыкант, «первый продюсер СССР» звукорежиссер и музыкант, «первый продюсер СССР»

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

О победе на конкурсе

Шансы на победу у россиян есть всегда, считают эксперты, а в этом году — особенно. Причина в том, что, как объяснили музыкальные критики, «основная масса музыкального материала, представленного на конкурс „Евровидение-2020“ достаточно скучная, невыразительная и банальная». Напомним, что Россия пока, по прогнозам букмекеров, находится на пятом месте. Как думают эксперты, это неплохой расклад.

По музыке в композиции всё очень вторично. Но на Евровидении нужно не это. Должен быть кач, танцы, движение, всеобщий перформанс. Будут ли они это делать в кураже? Отнесутся ли они к этому как к празднику, как к незаурядному событию из жизни или исполнят номер формально? В этом всё дело, — пояснил Сергей Соседов.

Андрей Тропилло убеждён: группе Little Big первое место никто не даст, «потому что они русские». Музыкант пожелал победы соотечественникам, но при этом его прогноз — «второе-третье место, не больше».

Про отмену Евровидения

Владимир Ничипорук твёрдо уверен, что никакого Евровидения не будет, и это очевидно уже сейчас. Конкурс, считает продюсер, отменят из-за коронавируса.

Ребята попали в сложный период, очень жаль. В следующем году песня, возможно, будет уже устаревшей. Мне их искренне жаль. Владимир Ничипорук музыкальный продюсер музыкальный продюсер

Артур Гаспарян в целом солидарен с Ничипоруком: угроза распространения инфекции рушит все планы.

Всё пока висит на волоске. Вероятность отмены очень велика. Вплоть до проведения концерта в студии без зрителей или даже конкурса по скайпу. Организаторы сейчас рассматривают разные варианты, придумывают новый формат, но пока об этом рассуждать преждевременно, — рассказал музыкальный критик.

Часть экспертов надеется на то, что крупнейшее музыкальное событие года всё же состоится и пройдёт в своём привычном формате, потому что, как сказала Мария Толмачёва, «лучше отменить вообще, чем проводить по скайпу». Сергей Соседов, в свою очередь, считает, что никакого коронавируса нет и разговоры о пандемии — «заговор масонских лож и мирового закулисья». Было бы неплохо, чтобы устроители «Евровидения-2020», все участники конкурса и многочисленные зрители, заранее купившие билеты в Роттердам, считали также. Но уверенности в этом нет.

Евровидение пройдёт с 12 по 16 мая. Если его не отменят, то на сцену в Нидерландах выйдут сразу шесть участников российской группы, среди них — Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таю.