Музыкальная премия Mercury Prize объявила шорт-лист номинантов 2020 года

https://static.news.ru/photo/58e9108e-ccde-11ea-936e-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mercuryprize

Ежегодная музыкальная премия Mercury Prize, присуждаемая за лучший альбом Великобритании и Ирландии, объявила короткий список номинантов 2020 года. В него попало 12 артистов.

Коллегия будет выбирать лучший альбом среди тех, что вышла в период с 20 июля 2019 года до 17 июля текущего года, сообщает Pitchfork. В прошлый раз премии удостоился Дэвид Омореги, известный как рэпер Дэйв, за пластинку Psychodrama. Он обошёл артистов, среди которых Slowthai, Foals, Nao, Little Simz и Black Midi.

В этом году в шорт-лист попали Charli XCX, Porridge Radio, Stormzy, Дуа Липа, Лора Марлинг, Анна Мередит, Kano, Sports Team, Джорджия, Lanterns on the Lake, Мозес Бойд и Майкл Киванука.

Церемония вручения пройдёт в лондонском концертом зале Hammersmith Apollo, если правительство страны снимет ограничения на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, церемонию вручения музыкальных наград Великобритании BRIT Awards отложили на три месяца из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Традиционно событие проходит в середине февраля. В 2021 году организаторы решили перенести его на 11 мая.