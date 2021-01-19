Моргенштерн готов поехать на Евровидение

https://static.news.ru/photo/c2741ff8-5aeb-11eb-8b11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Один из самых популярных рэперов в России Моргенштерн (Алишер Валеев) сообщил, что готов отправиться на Евровидение и там всех порвёт.

В своём Instagram певец выложил сторис всего с двумя фразами: «Я готов ехать на Евровидение. Р***. (одержу победу)».

Ранее за кандидатуру рэпера заочно выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что все «вцепились в одну группу» (имея в виду Little Big. — NEWS.ru), как будто других артистов в России нет.

В 2020 году Россию должна была представить питерская группа, однако конкурс отменили и музыкантам не удалось выступить. Пригожин считает, что это не повод тащить группу на конкурс в 2021 году.

Интересно, что клип Little Big под названием Uno побил рекорд Евровидения по просмотрам. За четыре месяца его посмотрели 138 миллионов раз. У Россиян ролик стал самым популярным на YouTube в 2020 году.

Как передавал NEWS.ru, ранее Моргенштерна обвинили в нарушении авторских прав, исковое заявление поступило в Кировский районный суд Уфы.