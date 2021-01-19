Моргенштерн готов поехать на Евровидение

Один из самых популярных рэперов в России Моргенштерн (Алишер Валеев) сообщил, что готов отправиться на Евровидение и там всех порвёт.
В своём Instagram певец
Ранее за кандидатуру рэпера заочно выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что все «вцепились в одну группу» (имея в виду Little Big. — NEWS.ru), как будто других артистов в России нет.
В 2020 году Россию должна была представить питерская группа, однако конкурс отменили и музыкантам не удалось выступить. Пригожин считает, что это не повод тащить группу на конкурс в 2021 году.
Интересно, что клип Little Big под названием Uno побил рекорд Евровидения по просмотрам. За четыре месяца его посмотрели 138 миллионов раз. У Россиян ролик стал самым популярным на YouTube в 2020 году.
Как передавал NEWS.ru, ранее Моргенштерна обвинили в нарушении авторских прав, исковое заявление поступило в Кировский районный суд Уфы.